Жителям Центральной России дали прогноз на 9 мая

Синоптик Тишковец: Ближе к 9 мая в Центральной России ожидается до плюс 13-18

Ближе к Дню Победы в центральных регионах России прогнозируется умеренное и комфортное тепло. Какой погоды ждать к празднику, агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По сведениям синоптика, к 9 мая в центральной части страны воздух прогреется до плюс 13-18 градусов. Ночью температура составит порядка 5-10 градусов тепла. Таким образом, вторая неделя мая будет соответствовать климатической норме месяца, отметил Тишковец. Однако подобные долгосрочные прогнозы не отличаются точностью, добавил эксперт.

В ближайший праздник, Пасху, также ожидается теплая погода, причем на рекордном уровне. 20 апреля синоптики обещают до плюс 21-26 градусов. Подобные показатели в этих числах апреля фиксировались лишь в 1973 и 1995 годах. В целом 20-градусная температура в этот день наблюдается не чаще чем раз в 13-15 лет. При этом первые майские праздники таких рекордов не поставят: погода в начале мая не будет ни жаркой, ни холодной и не нарушит климатическую норму месяца.