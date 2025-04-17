Синоптик Тишковец: Пасха 2025 года станет одной из самых теплых в истории Москвы

Пасха 2025 года может занять место одной из самых теплых в метеоистории Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В праздник Пасхи, который в 2025 году приходится на 20 апреля, столбики термометров могут подняться до плюс 20-25 градусов. Таким образом, Москва может поставить новый тепловой рекорд. Такое теплое Воскресенье Христово наблюдалось лишь в 1973 и 1995 годах. В целом 20-градусная температура в этот день фиксируется не чаще чем раз в 1315 лет.

Вскоре после праздника температура пойдет на спад. На следующей неделе столбики термометров могут опуститься до плюс 15-17 градусов, однако и такой показатель будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса. Апрельская погода наступит лишь к концу недели, обещает специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в майские праздники погода не будет ни жаркой, ни холодной, но не нарушит климатическую норму месяца.