Москвичам пообещали рекордную жару

Синоптик Позднякова: 19-20 апреля в Москве ожидаются рекордные плюс 24 градуса

В выходные москвичей может настичь рекордная для апреля жара. Об этом агентству РИА Новости рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно прогнозам синоптика, 19-20 апреля столбики термометров в мегаполисе могут подняться до плюс 22-24 градусов. Таким образом, воздух может прогреться на 8-9 градусов выше климатической нормы. Ночью температура достигнет 11-13 градусов тепла. Осадков в эти дни в Москве не ожидается.

В последний рабочий день недели, 18 апреля, температура может составить плюс 19-21 градус в Москве и плюс 17-22 градуса по области. Ночью минимальный показатель достигнет плюс 8-10 градусов. В пятницу возможны кратковременные дожди, однако такое обстоятельство, по словам метеоролога, лишь пойдет во благо: в воздухе появляется все больше пыльцы.

Теплым окажется и понедельник, 21 апреля, вновь с небольшими дождями. Днем прогнозируется около плюс 19-24 градусов, а ночью — плюс 11-13 градусов. В дальнейшем в Москве вновь начнет холодать: на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до плюс 15-17 градусов. Даже такой спад температуры не вернет апрель к климатической норме — показатель все еще будет держаться выше нее на 3-4 градуса. Ситуация изменится к концу недели — тогда осадки приблизят погоду к апрельской норме. «Майские праздники порадуют москвичей в лучшем случае нормальной, не жаркой и не холодной, погодой, которая будет соответствовать климату», — рассказала Позднякова.

Летнее тепло уйдет из Москвы 25 апреля. Такой срок ранее огласил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.