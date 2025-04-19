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11:01, 19 апреля 2025Экономика

Аномальное тепло переместится из Центральной России на юг

Вильфанд: Аномальное тепло переместится из Центральной России в Поволжье
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Очаг аномального для апреля тепла переместится из Центральной России на юг Поволжья. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории — в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа», — заявил специалист.

Вильфанд объяснил, что погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине недели. Со среды температура в центре европейской России понизится до 10-15 градусов тепла днем.

Ранее сообщалось, что ближе к Дню Победы в центральных регионах России прогнозируется умеренное и комфортное тепло. По сведениям синоптика, к 9 мая в центральной части страны воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

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