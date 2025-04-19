Аномальное тепло переместится из Центральной России на юг

Вильфанд: Аномальное тепло переместится из Центральной России в Поволжье

Очаг аномального для апреля тепла переместится из Центральной России на юг Поволжья. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Теплая погода сохранится на самом юго-востоке европейской территории — в Астраханской, Волгоградской областях, на юге других регионов Приволжского федерального округа», — заявил специалист.

Вильфанд объяснил, что погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине недели. Со среды температура в центре европейской России понизится до 10-15 градусов тепла днем.

Ранее сообщалось, что ближе к Дню Победы в центральных регионах России прогнозируется умеренное и комфортное тепло. По сведениям синоптика, к 9 мая в центральной части страны воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.