Раскрыт лучший гарнир к шашлыку

Врач Констанденков: Самым полезным гарниром к шашлыку являются овощи и зелень

Самым полезным гарниром к шашлыку являются зелень и овощи, считает гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков. Лучший гарнир он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Классический шашлык — достаточно калорийная и тяжелая для переваривания пища, особенно если делать его из свинины, баранины или жирной говядины, поэтому в качестве гарнира лучше есть что-то максимально легкое, например, овощи, объяснил россиянам врач. По его словам, это позволит избежать дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт.

Овощи сделают прием пищи более сбалансированным и нивелируют негативный эффект от жирного мяса. Благодаря высокому содержанию клетчатки они замедляют процессы всасывания жиров и углеводов, что поможет избежать тяжести в животе и сонливости после еды. Пищевые волокна также ускоряют насыщение, поэтому соблазн переесть будет меньше Андрей Констанденков гастроэнтеролог

Еще одним плюсом овощных гарниров Констанденков назвал снижение риска запора, который нередко развивается при употреблении большого количества красного мяса. «Избыток животных жиров и белка требует больше времени на переваривание и замедляет перистальтику. Клетчатка, напротив, стимулирует двигательную активность кишечника и помогает нормализовать стул», — уточнил он.

При этом врач призвал отказаться от чипсов, жареного картофеля, салатов с майонезом в качестве гарнира к шашлыку. Эти продукты содержат очень много простых углеводов, соли и жиров и в сочетании с красным мясом сделают прием пищи чрезмерно калорийным.

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