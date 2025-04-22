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17:41, 22 апреля 2025Забота о себе

Перечислены лучшие виды рыбы для жарки на мангале

В Рыбном Союзе России посоветовали запекать на мангале тунца и форель
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперты Рыбного союза России рассказали, какие виды рыбы являются лучшими для жарки на мангале. Их рекомендации приводит Life.ru.

По словам экспертов, жирные виды рыбы, например, стейки из атлантического лосося, можно готовить на открытом огне. Более нежную рыбу (например, горбушу, кету, кижуча) специалисты посоветовали жарить в фольге на решетке, чтобы они не потеряли сочность. «На открытом огне подойдет и стейк из тунца — это невероятно быстро и вкусно. Но в приготовлении тунца очень важно не отвлекаться — нельзя передержать, а только чуть опалить, чтобы внутри мясо осталось розовым», — объяснили в организации. Там добавили, что стейк из тунца рекомендуется жарить по две минуты с каждой стороны.

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В Рыбном союзе добавили, что на решетке можно жарить палтуса, форель, скумбрию и осетрину. При приготовлении такие стейки порекомендовали смазать растительным маслом. В свою очередь, порционно в фольге стоит запекать филе дорадо или сибаса, а также небольшую форель с добавлением свежей зелени. «Можно нафаршировать рыбу оливками, каперсами, лимоном либо апельсином. Целые рыбины сибаса и дорадо можно готовить и на решетке», — уточнили в организации. Для готовки на решетке также подходят гребешки, крупные креветки и фаланги краба, перечислили в организации.

Ранее терапевт Андрей Тяжельников назвал допустимую дозу шашлыка. По его словам, без вреда для здоровья за раз можно съедать не более 150 граммов мяса.

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