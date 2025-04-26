На Украине произошел массовый сбой банковской системы

На Украине произошел сбой банковской системы из-за технического обновления

На Украине произошел сбой банковской системы, предположительно, из-за технического обновления в одном из центров обработки данных. Об этом пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Сбой "Дии" произошел "из-за технических обновлений в одном из крупных дата-центров"», — приводит издание данные пресс-службы. Уточняется, что сейчас ведется работа над устранением неполадок.

Ранее стало известно, что Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора. На сайте украинской дипломатической миссии в столице России по-прежнему значатся реквизиты банковского счета для оплаты сбора.