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10:33, 26 апреля 2025Бывший СССР

На Украине произошел массовый сбой банковской системы

На Украине произошел сбой банковской системы из-за технического обновления
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

На Украине произошел сбой банковской системы, предположительно, из-за технического обновления в одном из центров обработки данных. Об этом пишет украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Сбой "Дии" произошел "из-за технических обновлений в одном из крупных дата-центров"», — приводит издание данные пресс-службы. Уточняется, что сейчас ведется работа над устранением неполадок.

Ранее стало известно, что Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора. На сайте украинской дипломатической миссии в столице России по-прежнему значатся реквизиты банковского счета для оплаты сбора.

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