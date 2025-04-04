Стало известно о действующем счете Украины в российском банке

Украина сохранила открытый счет в российском банке для оплаты консульского сбора

Украина сохранила открытый счет в одном из российском банке. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора, сейчас он действует, сообщает РИА Новости по результатам изучения судебных документов и данных в налоговой.

На сайте дипломатической миссии Украины в Москве по-прежнему значатся реквизиты банковского счета для оплаты сбора. «Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — заявили в профильной службе на вопрос журналистов о закрытии счета. По-прежнему доступна функция перевода на счет украинского посольства.

24 февраля 2022 года посольство Украины в Москве перестало принимать граждан, позднее МИД республики сообщил о закрытии всех офисов и консульств в РФ.

Ранее с посольства Украины в России взыскали 2,5 миллиона рублей за неуплату электричества. Дипмиссия должна выплатить деньги в пользу «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).