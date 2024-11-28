С посольства Украины в России взыскали 2,5 миллиона рублей за неуплату электричества

С украинского посольства в РФ взыскали 2,5 млн рублей за неуплату электричества

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать 2,5 миллиона рублей с посольства Украины в России за неуплату электричества. Об этом сообщает ТАСС.

«Арбитражный суд города решил взыскать с посольства Украины в Российской Федерации задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 рублей, неустойки в размере 184 991,08 рублей», — рассказали в суде.

Отмечается, что дипмиссия должна выплатить деньги в пользу «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).

Ранее в России вдвое сократилось количество звонков от мошенников после массированного удара Российской армии по энергоструктуре Украины. После атаки на Украине ввели график отключения электричества, следовательно, в кол-центрах нет света и аферисты не могут позвонить россиянам.