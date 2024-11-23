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11:41, 23 ноября 2024Россия

Стало известно о сокращении числа звонков от мошенников после удара по Украине

В России вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России вдвое сократилось количество звонков от мошенников после массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по энергоструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, после атаки на Украине ввели график отключения электричества, следовательно, в кол-центрах нет света и аферисты не могут позвонить россиянам.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны страны, все цели поражены.

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