Стало известно о сокращении числа звонков от мошенников после удара по Украине

В России вдвое сократилось число звонков от мошенников после удара по Украине

В России вдвое сократилось количество звонков от мошенников после массированного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по энергоструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, после атаки на Украине ввели график отключения электричества, следовательно, в кол-центрах нет света и аферисты не могут позвонить россиянам.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны страны, все цели поражены.

