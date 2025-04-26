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10:19, 26 апреля 2025МирЭксклюзив

Вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном оценили

Востоковед Куприянов: Риски ядерной войны между Индией и Пакистаном минимальны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Ни Индия, ни Пакистан не станут применять ядерное оружие на фоне эскалации в приграничном Кашмире. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

По словам востоковеда, несмотря на обострение взаимных претензий, Нью-Дели и Исламабад не собираются рисковать собственной государственностью и жизнями миллионов ради победы в приграничном конфликте. Риски использования оружия массового поражения он оценивает как минимальные.

«Если ядерное оружие будет использовано, Пакистан перестанет существовать как независимое государство, а Индия окажется отброшенной в начало XX века. Это просто не нужно никому. Так что планете сейчас ничего не угрожает», — сказал Куприянов.

При этом аналитик допустил, что перестрелки, которые периодически вспыхивают на границе двух стран, вполне могут перерасти в обмен артиллерийскими ударами и даже «операцию возмездия» со стороны Индии в ответ за теракт, произошедший 22 апреля.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как боевики из группировки «Лашкар-э-Тайба» (организация признана террористической и запрещена в России) расстреляли 28 человек в индийской части Кашмира. Большинство из них были туристами.

Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке исламистов и заявил, что формирование было создано и финансируется при поддержке пакистанских спецслужб.

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