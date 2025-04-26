Хоккеист «Вашингтона» Овечкин первым из россиян забросил 75 шайб в Кубке Стэнли

Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд в Кубке Стэнли. Статистика игрока доступна на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс». Таким образом, теперь на счету 39-летнего россиянина 75 шайб в истории Кубка Стэнли. Он первым из россиян достиг этой отметки.

Встреча между «Вашингтоном» и «Монреалем» завершилась поражением столичных со счетом 3:6. По словам Овечкина, команда соперника вышла «заряженной на победу».

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обошел канадца Уэйна Гретцки 6 апреля.