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13:54, 29 сентября 2024Мир

Поле в Германии вспахали советским танком

«BILD на русском»: поле на севере Германии вспахали советским танком Т-55

Фото: Jens BÃttner / Globallookpress.com

Поле на севере Германии около города Шверин вспахали советским танком Т-55. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».

На заброшенное поле площадью в 10 гектаров решили переселить жаб и ящериц с территорий, отданных под застройку. Для подготовки поля к заболачиванию отправили два экскаватора, которые были созданы на базе военной техники: немецкой БМП Marder и советского танка Т-55.

«Ящерицам и жабам для поселения и размножения необходимы мелководье, сухостой, груды камней и особые условия грунта. Он должен быть рыхлым и твердым, его можно создать с помощью фрезирования, экскаватора и танкового тягача. Например, мелководья глубиной до 30 сантиметров создаются путём круговых движений танка на месте», — сказал обер-бургомистр Шверина Рико Баденшир.

Ранее посольство России в Словакии поблагодарило активистов из объединения «Брат за брата», которые закрасили украинские флаги, нанесенные вандалами на советскую военную технику в деревне Даргов. Уточняется, что словацкие активисты закрасили украинские флаги зеленой краской, а также нарисовали на советской технике красные звезды.

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      Никита Абрамов
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