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14:00, 15 августа 2024Мир

Словацкие активисты закрасили украинские флаги на советской технике

Посольство РФ: в Словакии активисты закрасили флаги Украины на советской технике

Кадр: Telegram-канал Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku

Посольство России в Словакии поблагодарило активистов из объединения «Брат за брата», которые закрасили украинские флаги, нанесенные вандалами на советскую военную технику в деревне Даргов. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что словацкие активисты закрасили украинские флаги зеленой краской, а также нарисовали на советской технике красные звезды.

Ранее вандалы нанесли ущерб советскому танку и противотанковой самоходной артиллерийской установке в деревне Даргов, расположенной на юго-востоке республики. Во времена Второй мировой войны в районе этого населенного пункта велись ожесточенные бои между армиями СССР и нацистской Германии. В память о героях кровопролитного сражения за Дарговский перевал в населенном пункте установили советскую технику.

В начале августа в Норвегии памятники местным партизанам, воевавшим вместе с советскими войсками против немцев в годы Второй мировой войны, назвали «российской пропагандой». По мнению мэра города Варде Тора Эрика Лабахо, монументы необходимо снести.

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      Виктория Кондратьева
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