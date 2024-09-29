Представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» цыган задержали

«РВ»: представлявшиеся бойцами «Ахмата» мошенники задержаны

Мошенников, представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат», задержали. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что аферистами оказались цыгане. Их удалось выследить волонтерам, которые затем вызвали спецназ «Ахмат». «Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации. По данным «РВ», злоумышленники торговали крадеными вещами.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что мошенники обманом смогли заработать на дорогую машину. По его словам, вводя граждан в заблуждение, им удалось заработать «немало денег».