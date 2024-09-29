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22:37, 29 сентября 2024Бывший СССР

Президент Латвии сломал руку при падении с велосипеда

Президент Латвии Ринкевичс упал с велосипеда и сломал запястье на правой руке
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье на правой руке и палец на левой руке при падении с велосипеда. Об этом пишет Delfi.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, во время велопрогулки Ринкевичса. После неудачного падения лидер страны обратился к врачам. Медики диагностировали у политика переломы и наложили гипс. Президент поблагодарил коллектив больницы травматологии и ортопедии «за помощь не очень умному пациенту».

По словам советника Ринкевичса по связям с общественностью Мартиньш Дрегерис, травма не отразится на работе политика.

8 сентября президент Латвии заявил, что на территорию страны якобы упал российский беспилотник. По его информации, падение было зафиксировано в восточной части страны.

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      Марина Совина
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