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10:06, 29 сентября 2024Путешествия

Раскрыта стоимость самого дорого железнодорожного круиза по России

«РЖДТур»: самый дорогой железнодорожный круиз по России стоит 261 тысячу рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самый дорогой железнодорожный круиз по территории России обойдется в 261 тысячу рублей за человека. Об этом стало известно «Ленте.ру» из выступления генерального директора ООО «РЖДТур» Романа Бараковских.

Специалист раскрыл, что речь идет о поезде «Жемчужина Кавказа», который еженедельно ходит из Москвы в Махачкалу. Место в четырехместном купе стоит 96 тысяч рублей, в СВ — 127 тысяч рублей, а стоимость люкса уже 150 тысяч рублей.

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Про этом один человек может выкупить люкс полностью за 261 тысячу рублей. Кроме того, в этом поезде есть сауна, вагон-бар, караоке и несколько ресторанов.

В круиз также будет входить экскурсионная программа. Отель туристам не понадобится, поскольку все вещи на время прогулки останутся в вагоне.

Ранее сообщалось, что первые беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в России в 2030 году. Первое время в кабине такого поезда для подстраховки будет сидеть машинист.

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      Фариза Бацазова
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