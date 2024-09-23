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17:41, 23 сентября 2024Экономика

Назван срок запуска в России беспилотных поездов дальнего следования

РЖД: беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в 2030 году

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Первые беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в России в 2030 году. Такой срок назвал глава РЖД Олег Белозеров на пленарном заседании Международного форума «Цифровая транспортация», его слова передают «Известия».

По словам Белозерова, первое время в кабине такого поезда для подстраховки будет сидеть машинист — он нужен, чтобы проконтролировать безопасность движения и выполнять часть действий по пути. «Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать», — заявил глава РЖД.

При этом Белозеров отметил, что сейчас грузовые и пассажирские поезда РЖД уже имеют достаточный набор автоматических функций управления.

Ранее в России запустили движение полностью беспилотных грузовых машин по автомагистрали М-11 «Нева». Пока на маршрут поставлены 22 машины: за полтора года функционирования, по подсчетам ведомства, они преодолели более трех миллионов километров, поставив свыше 330 тысяч кубометров грузов.

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      Нина Ташевская
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