Назван срок запуска в России беспилотных поездов дальнего следования

РЖД: беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в 2030 году

Первые беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в России в 2030 году. Такой срок назвал глава РЖД Олег Белозеров на пленарном заседании Международного форума «Цифровая транспортация», его слова передают «Известия».

По словам Белозерова, первое время в кабине такого поезда для подстраховки будет сидеть машинист — он нужен, чтобы проконтролировать безопасность движения и выполнять часть действий по пути. «Это не какое-то далекое будущее. Я думаю, до 2030 года это можно будет сделать», — заявил глава РЖД.

При этом Белозеров отметил, что сейчас грузовые и пассажирские поезда РЖД уже имеют достаточный набор автоматических функций управления.

Ранее в России запустили движение полностью беспилотных грузовых машин по автомагистрали М-11 «Нева». Пока на маршрут поставлены 22 машины: за полтора года функционирования, по подсчетам ведомства, они преодолели более трех миллионов километров, поставив свыше 330 тысяч кубометров грузов.