Режим ЧС ввели под Ростовом из-за возникшего после падения БПЛА пожара

Голубев сообщил о вводе режима ЧС из-за пожара, возникшего после падения БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели из-за пожара, который возник в Ростовской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал чиновник.

По его словам, в тушении задействовали 102 человека и 44 единицы техники. Рядом с возгоранием расположен хутор, где повреждения получили жилой дом и хозпостройка, добавил Голубев.

О начале лесного пожара из-за падения беспилотника в Ростовской области стало известно ранее 29 сентября. Голубев отмечал, что площадь возгорания достигла 20 гектаров.

