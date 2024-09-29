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18:37, 29 сентября 2024Россия

Режим ЧС ввели под Ростовом из-за возникшего после падения БПЛА пожара

Голубев сообщил о вводе режима ЧС из-за пожара, возникшего после падения БПЛА

Фото: Денис Бочаров / news.ru / Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели из-за пожара, который возник в Ростовской области после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС», — написал чиновник.

По его словам, в тушении задействовали 102 человека и 44 единицы техники. Рядом с возгоранием расположен хутор, где повреждения получили жилой дом и хозпостройка, добавил Голубев.

О начале лесного пожара из-за падения беспилотника в Ростовской области стало известно ранее 29 сентября. Голубев отмечал, что площадь возгорания достигла 20 гектаров.

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