Лесной пожар после падения БПЛА начался в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев сообщил о лесном пожаре из-за падения БПЛА

Лесной пожар начался в Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь — 20 гектаров», — написал чиновник.

По его словам, в тушении уже задействовали все необходимые силы и средства, однако работу спасателей осложняет сильный ветер. К операции также привлекли вертолет МЧС. Губернатор отметил, что угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

В Минобороны России сообщили, что над территорией страны в ночь на 29 сентября сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской.