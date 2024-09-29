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11:02, 29 сентября 2024Россия

Лесной пожар после падения БПЛА начался в Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев сообщил о лесном пожаре из-за падения БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лесной пожар начался в Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар, сейчас его площадь — 20 гектаров», — написал чиновник.

По его словам, в тушении уже задействовали все необходимые силы и средства, однако работу спасателей осложняет сильный ветер. К операции также привлекли вертолет МЧС. Губернатор отметил, что угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

В Минобороны России сообщили, что над территорией страны в ночь на 29 сентября сбили 125 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской.

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