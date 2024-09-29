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11:09, 29 сентября 2024Россия

Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах

Superjob: треть россиян считают, что срок обучения в школах нужно сократить

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне считают, что срок обучения в школах нужно сократить, за такую идею высказались треть опрошенных соотечественников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, попавшие в распоряжение ТАСС.

«Их основные доводы: "Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие"; "Один или два года явно лишние"; "В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети все еще сидят за партой"», — говорится в сообщении.

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При этом, по данным специалистов, около 60 процентов респондентов выступили против сокращения сроков образования. Отмечается, что в общей сложности в опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян и 500 родителей школьников.

Ранее в России захотели убрать из школьной программы один предмет — речь идет об обществознании. Об этом заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский.

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      Фариза Бацазова
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