Российские военные разбили украинскую «Бабу-ягу» под Харьковом

В Харьковской области ВС России уничтожили БПЛА ВСУ «Баба-яга»

В Харьковской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили тяжелые БПЛА коптерного типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что БПЛА ликвидировала в воздухе группа войск «Север».

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цеха сборки беспилотников ВСУ, были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.