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18:50, 29 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные разбили украинскую «Бабу-ягу» под Харьковом

В Харьковской области ВС России уничтожили БПЛА ВСУ «Баба-яга»

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы (ВС) России уничтожили тяжелые БПЛА коптерного типа «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве сообщили, что БПЛА ликвидировала в воздухе группа войск «Север».

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цеха сборки беспилотников ВСУ, были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.

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      Анна Габай
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