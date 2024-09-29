Топ-менеджера украинского «Энергоатома» задержали по делу о взятке

СБУ задержала по делу о взятке одного из руководителей украинского «Энергоатома»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из руководителей украинского «Энергоатома» по подозрению в вымогательстве взяток. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что директор по контрольно-ревизионной работе предприятия требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг в размере 15 процентов от суммы контрактов. В обмен он обещал ускоренные выплаты по договору. Топ-менеджера задержали в момент получения взятки в размере 100 тысяч гривен (около 2,4 тысяч долларов).

Ранее СБУ сообщила о задержании чиновников, которые требовали взятки для начисления социальных выплат раненым солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ). Отмечается, что благодаря коррупционной схеме чиновники получили более 300 тысяч гривен (655 тысяч рублей), им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.