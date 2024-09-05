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17:14, 5 сентября 2024Бывший СССР

СБУ задержала требовавших взятки за начисление соцвыплат солдатам ВСУ чиновников

СБУ сообщила о задержании чиновников, требовавших взятки за начисление соцвыплат

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании чиновников, которые требовали взятки для начисления социальных выплат раненым солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

«В обмен на взятки фигуранты обещали тяжелораненым воинам беспрепятственное начисление установленных законом выплат за полученную инвалидность», — указано в сообщении.

Отмечается, что благодаря коррупционной схеме чиновники получили более 300 тысяч гривен (655 тысяч рублей), им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала неназванного экс-депутата Верховной Рады по обвинению в подготовке покушения на журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Экс-нардеп работал в группе из четырех человек якобы под руководством ФСБ России.

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      Валентин Карант
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