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04:04, 29 сентября 2024Бывший СССР

Следователи собрали сотни томов о преступлениях Украины в Херсонской области

Сальдо: следователи собрали сотни томов о преступлениях ВСУ в Херсонской области
СюжетНаселение России:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российские следователи собрали сотни томов уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, вся информация «тщательно документируется». Сальдо утверждает, что в сотнях томов содержатся конкретные факты и указаны установленные причастные лица. «Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены», — подчеркнул он.

Сальдо добавил, что также идет учет ущерба, нанесенного региону обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) будет расследовать преступления ВСУ против мирного населения Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Белгородской областей.

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      Марина Совина
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