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08:00, 29 сентября 2024Экономика

Названы способы обменять неидеальные долларовые купюры

Экономист Беляев: дефектные доллары иногда можно обменять по заниженному курсу
СюжетКурс доллара:

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Дефектные долларовые купюры иногда можно обменять по заниженному курсу, рассказал экономист Михаил Беляев. Такой способ обмена неидеальных купюр он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Каждый банк устанавливает свои правила, что он считает дефектной купюрой. Что банк может считать дефектной купюрой? Что угодно, вплоть до того, что если они где-то хранились не должным образом, во влажном состоянии, и там появились следы плесени, которые не видны, а под ультрафиолетовыми лучами они высвечиваются, то банк может отказать в приеме этих купюр», — сообщил Беляев.

При этом экономист отметил, что из-за отсутствия единых норм человек может найти тот обменный пункт или тот банк, который не обратит внимание на наличие дефекта на купюре.

«Иногда банки готовы обменять такие доллары по заниженному курсу. Конечно, это потери. Но другого выхода особенно нет. Или, если вы куда-то едете за рубеж, то можно попытаться там реализовать эти наличные доллары», — заключил он.

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Ранее стало известно, что банки почти перестали покупать у населения наличные доллары, находящиеся в неидеальном состоянии. Отмечается, что причиной отказа клиентам может стать небольшое пятнышко, потертость, помятость или след от воды, и происходит это, даже если клиенты ранее купили валюту там же.

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      Алена Шевченко
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