Банки в России стали отказываться принимать неидеальные доллары

«Известия»: банки в РФ не принимают находящиеся в неидеальном состоянии доллары

Банки почти перестали покупать у населения наличные доллары, находящиеся в неидеальном состоянии — как пишут «Известия», причиной отказа клиентам может стать небольшое пятнышко, потертость, помятость или след от воды, и происходит это, даже если клиенты ранее купили валюту там же.

В кредитных организациях при этом указывают, что россияне сами не хотят приобретать такие доллары на фоне отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.

Уточняется, что речь идет не о частных случаях, а о вполне сложившейся практике. Соответствующие изменения в позиции банков собеседники журналистов связывают в том числе с тем, что прежние договоры с ведущими американскими банками, принимавшими от российских коллег испорченные купюры, действовать перестали и девать их стало некуда. На фоне того, что из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, поврежденные банкноты будут со временем выводиться из оборота, отмечается в материале.

Ранее представитель «Гознака» заявил, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в России в 2030 году. За первую половину текущего года объем наличных на руках у граждан страны сократился почти на 600 миллиардов рублей.