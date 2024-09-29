Отказ Запада от «плана победы» Зеленского несет для него серьезные риски

После отказа стран Запада поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского его ждут серьезные проблемы. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию от украинского издания, полученную от источника в политических кругах.

По данным источника издания, президент Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по «плану победы». По словам источника, слишком много и категорично Зеленский на это ставил. «Сейчас, когда нет ни одобрения, ни разрешения на этот «план победы», это выглядит как серьезное поражение президента» — сообщил он. Кроме того, отмечается, что уже давно обсуждается разочарование западных лидеров в политике главы киевского режима. Также сказано, что если военная ситуация для Вооруженных сил Украины еще сильнее ухудшится, то внутриполитические проблемы для власти Украины могут начать расти как снежный ком.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон изучает «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.