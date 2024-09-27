В США высказались о «плане победы» Зеленского

Блинкен: Украина ознакомила США с «планом победы», Вашингтон изучает его

Вашингтон изучает «план поебеды» украинского президента Владимира Зеленского, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинская сторона ознакомила США с «планом победы» в конфликте с Россией. «Мы тщательно изучаем его, а также то, какие дополнительные меры мы или другие партнеры Украины могли бы принять, чтобы помочь им достичь успеха», — высказался дипломат.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представил ему своей «план победы». Украинский политик уточнил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен. По его словам, они оба уверены в том, что одержать победу должны украинцы, а не Россия.

Также Зеленский пригласил Трампа на Украину.