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13:25, 29 сентября 2024Мир

Стало известно о неудачах оборонных усилий Евросоюза

WSJ: оборонные усилия ЕС увязли в бюрократии и нехватке денег

Фото: Martin Moxter / Globallookpress.com

Оборонный усилия Евросоюза увязли в бюрократии и нехватке финансов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По их данным, из-за неудач европейские производители отстают в гонке вооружений.

«Усилия по-прежнему увязают в бюрократии, узких местах, настороженном отношении общественности к производству оружия и отказе банков выдавать кредиты... Даже европейские страны, которые выступили инициаторами поддержки Украины, сталкиваются со значительными препятствиями», — говорится в публикации.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии Евросоюза в дополнение к НАТО. Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы».

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      Никита Абрамов
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