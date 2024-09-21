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05:30, 21 сентября 2024Мир

В ЕС подняли вопрос о создании европейской армии в дополнение к НАТО

Член ЕП Никель подняла вопрос о создании армии ЕС в дополнение к НАТО

Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии (ЕК) о наличии планов создания армии Евросоюза (ЕС) в дополнение к НАТО. Вопрос о формировании европейского оборонного потенциала евродепутат подняла в парламентском запросе к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы». По ее словам, на фоне значительного повышения оборонных бюджетом Россией и Китаем «государства-члены ЕС увеличили расходы на оборону всего на 20 процентов, а некоторые из них не смогли достичь своей цели в качестве союзников по НАТО — инвестировать в оборону два процента ВВП».

В связи с этим она задает вопрос о планах Еврокомиссии насчет развития оборонного потенциала стран еврозоны, в частности, посредством «создания европейской армии в дополнение к НАТО».

«Какие дополнительные ресурсы планирует выделить Комиссия или какие инвестиционные программы находятся у нее на стадии разработки, чтобы помочь финансировать оборону в государствах-членах? Планирует ли она создать европейскую армию в дополнение к НАТО, и если да, то каковы ожидаемые сроки для этого? Какие действия она намерена предпринять, чтобы обеспечить размещение оборонной промышленности и военного производства в государствах-членах, используя их существующий потенциал?» — спросила Никель.

В апреле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшем будущем у ЕС не будет общей армии. По его словам, страны-члены объединения не хотят передавать полномочия в области обороны в ведение институтов Евросоюза.

До этого вопрос создания единой армии ЕС неоднократно поднимался европейскими политиками. Так, например, в январе министр иностранных дел страны Антонио Таяни выступил с призывом сформировать соответствующую военную структуру.

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