В ДНР при украинских обстрелах пострадали шесть мирных жителей

Пушилин: при обстрелах ВСУ в ДНР пострадали 6 мирных жителей, включая ребенка

При обстрелах Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Петровском районе Донецка при применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) ствольной артиллерии пострадал мальчик 2012 года рождения. Он добавил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Пушилин отметил, что ВСУ совершили 35 атак и выпустили более 90 боеприпасов. Украинские войска применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник.

Ранее Пушилин усомнился в скором проведении переговоров между Москвой и Киевом. Он полагает, что стороны конфликта не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.