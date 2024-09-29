Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:42, 29 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР при украинских обстрелах пострадали шесть мирных жителей

Пушилин: при обстрелах ВСУ в ДНР пострадали 6 мирных жителей, включая ребенка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

При обстрелах Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Петровском районе Донецка при применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) ствольной артиллерии пострадал мальчик 2012 года рождения. Он добавил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Пушилин отметил, что ВСУ совершили 35 атак и выпустили более 90 боеприпасов. Украинские войска применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный беспилотник.

Ранее Пушилин усомнился в скором проведении переговоров между Москвой и Киевом. Он полагает, что стороны конфликта не смогут достичь следующего этапа в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Избран новый генсек «Хезболлы»

      Считавшаяся погибшей пенсионерка вышла на связь с сыном спустя десять лет

      Американский бизнес начал готовиться к возможной остановке портов

      Раскрыты условия содержания экс-заместителей главы Минобороны в СИЗО

      Беспилотник сбили в Белгородской области

      Названы лучшие упражнения для снижения сахара в крови

      В МЧС назвали число госпитализированных после ДТП под Краснодаром

      Число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром снова выросло

      В Грузии предложили России перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией

      МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под Краснодаром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше