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04:07, 29 сентября 2024Россия

В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году

Депутат Стенякина: материнский капитал в 2025 году вырастет до 646 тысяч рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Размер материнского капитала на первого ребенка в предстоящем году может увеличиться до 646 тысяч рублей. Об этом член комитета Госдумы России по соцполитике Екатерина Стенякина рассказала агентству РИА Новости.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — сообщила она.

Депутат подчеркнула, что в 2025 году на программу маткапитала в бюджете страны заложено 694,2 миллиарда рублей. С 1 февраля 2024 года размер маткапитала составляет 630,4 тысячи на первого ребенка и 833 тысячи на второго.

Ранее стало известно, что большая часть россиян (60 процентов) тратит от одного года до трех лет на то, чтобы скопить сумму для первого ипотечного взноса. Каждый шестой из участников исследования купил квартиру на маткапитал.

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