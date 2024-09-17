Россияне оценили сроки накопления на первый взнос по ипотеке

«Выберу.ру»: большинство россиян до трех лет копят на первый взнос по ипотеке

Большая часть граждан (60 процентов) тратит от одного года до трех лет на то, чтобы скопить сумму для первого ипотечного взноса. Это выяснилось в ходе совместного исследования маркетплейса «Выберу.ру» и девелопера «ПИК». Результаты публикует агентство ТАСС.

Треть россиян копит на первоначальный взнос, ежемесячно откладывая 20-30 процентов от зарплаты. Каждый пятый ради первой выплаты по кредиту отказывается от нерезонных покупок. Экономят и ищут дополнительный пассивный заработок 18 процентов опрошенных, еще 18 процентов респондентов урезать расходы не готовы, однако планируют сменить работу на более высокооплачиваемую.

Половина соотечественников согласна тратить на ипотеку не больше 50 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый считает приемлемым ежемесячно откладывать по 60-80 тысяч рублей. При этом треть россиян надеется погасить ипотеку уже к середине срока при оформлении ипотеки на 30 лет.

Ипотекой при покупке жилплощади воспользовалась львиная доля россиян — в этом признались 60 процентов опрошенных. Это были как госпрограммы жилищного кредитования, так и сниженная ставка от девелопера или банка. Для 36 процентов участников опроса это первая собственная квартира. 70 процентов соотечественников рассматривают для приобретения жилье в новостройках, нежели «вторичку».

В качестве основного источника дохода большинство называет зарплату. В то же время треть жителей страны вложили в покупку выручку от продажи предыдущей квартиры, четверть респондентов — инвестиции. Каждый шестой из участников исследования купил квартиру на маткапитал.

Ранее были названы российские регионы, где копить на жилье придется дольше всего. Лидером рейтинга стал Дагестан — там на покупку квартиры уйдет больше 15 лет.