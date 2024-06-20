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10:46, 20 июня 2024Экономика

Названы регионы России с самым долгим сроком накопления на квартиру

«АиФ»: дольше всего копить на жилье приходится жителям Дагестана

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дольше всего копить на квартиру вынуждены жители Республики Дагестан. Как долго россиянам приходится откладывать деньги на покупку жилья в разных регионах страны, выяснили «Аргументы и факты» («АиФ»).

На осуществление желанной покупки у жителей Дагестана уходит 15,1 года. Самые долгие сроки накопления аналитики фиксируют в северо-кавказских и южных регионах России. В Севастополе покупка квартиры затягивается на 14,4 года, в Крыму — на 13,8 года, в Краснодарском крае — на 11,8 года, на Ставрополье — на 10,4 года. В Ингушетии на квартиру придется копить в среднем 12,3 года, в Северной Осетии — 12,1 года, в Чечне — 11,2 года, а в Карачаево-Черкесии — 11 лет. Москвичи тратят на приобретение жилплощади порядка 10,4 года.

Рейтинг регионов РФ с самым быстрым сроком накопления возглавила Магаданская область — здесь на покупку квартиры уходит около 3,6 года. Также среди лидеров списка — Мурманская область (3,9 года), Чукотка (4 года), Республика Коми (4,3 года), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,4 года) и Тюменская область (4,5 года).

Ранее эксперты оценили доступность недвижимости в разных городах России. По данным фонда «Институт экономики города», дороже всего обойдется квартира в Ленобласти. Сделку в Санкт-Петербурге необходимо планировать в среднем за 4,7 года, а в Москве — 5,2 года.

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      Виктория Клабукова
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