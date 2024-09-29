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11:35, 29 сентября 2024Россия

В Кремле рассказали о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декларируют свое намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине», — сказал он.

По словам представителя Кремля, сами украинцы также утопически рассуждают о том, что Россию нужно принудить к миру.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина об изменении ядерной доктрины не просто можно, а нужно считать сигналом Западу.

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      Никита Абрамов
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