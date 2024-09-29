В США повысили готовность дополнительных военных сил для ответа на атаки Ирана

Пентагон повысил готовность дополнительных военных сил США для ответа Ирану

Пентагон заявил о том, что повысил готовность дополнительных военных сил США для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал и для защиты интересов в регионе. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что министр обороны США также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию и реакции на различные непредвиденные обстоятельства. Кроме того, отмечается, что министерство обороны поддерживает надежные и интегрированные возможности противовоздушной обороны на всем Ближнем Востоке. Также, подчеркивается то, что министр обороны Ллойд Остин регулярно получает информацию об эскалации на Ближнем Востоке и что авианосная ударная группа США во главе с «Авраамом Линкольном» останется в регионе.

Ранее сообщалось о том, что в администрации американского президента Джо Байдена не могут предсказать реакцию Ирана и ливанского движения «Хезболла» после ликвидации генсека движения Хасана Насраллы Израилем.

