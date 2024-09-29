В США затруднились предсказать реакцию «Хезболлы» на ликвидацию лидера движения

WP: США затрудняются предсказать реакцию «Хезболлы» на ликвидацию Насраллы

В администрации американского президента Джо Байдена не могут предсказать реакцию Ирана и ливанского движения «Хезболла» после ликвидации генсека движения Хасана Насраллы Израилем. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации главы США.

Как утверждают источники газеты, Штаты готовятся к разным сценариям, среди которых перечисляются нападения со стороны «Хезболлы» или других проиранских группировок, а также возможные атаки Ирана на американских военных в регионе или Израиль.

При этом в статье утверждается, что чиновники отговаривают Тель-Авив от наземной операции в Ливане. Как в администрации президента США, так и в правительстве Израиля выражают опасения, что израильские силы могут оказаться чрезмерно растянуты в результате такой операции.

Ранее Джо Байден поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости. Переоценка нужна для «для усиления сдерживания, обеспечения защиты сил и поддержки всего спектра целей США».