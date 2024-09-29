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03:56, 29 сентября 2024Мир

США могут увеличить контингент на Ближнем Востоке

NBC News: Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке

Фото: Jehad Shelbak / Reuters

Пентагон изучает варианты увеличения контингента США на Ближнем Востоке после ликвидации Израилем лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал NBC News. Отмечается, что оборонное ведомство США опасается возможного ответа Ирана или «Хезболлы».

Варианты повышения численности контингента в регионе были представлены шефу Пентагона Ллойду Остину, который обсудил некоторые из них с американским президентом Джо Байденом и чиновниками по национальной безопасности. При этом, уточняет телеканал, окончательного решения принято не было.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда ликвидировать Хасана Насраллу была отдана США. По его словам, «американцы никогда не смогут снять с себя ответственность».

Ранее Джо Байден поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости. Переоценка нужна для «для усиления сдерживания, обеспечения защиты сил и поддержки всего спектра целей США».

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      Маргарита Пименова
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