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02:52, 28 сентября 2024Мир

Байден поручил Пентагону скорректировать размещение сил на Ближнем Востоке

Белый дом: Байден поручил Пентагону скорректировать силы на Ближнем Востоке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Переоценка нужна для «для усиления сдерживания, обеспечения защиты сил и поддержки всего спектра целей США», уточнили там. В Белом доме заявили, что Байдена несколько раз проинформировали о ситуации в регионе.

Ранее американский лидер заверил, что США не знали об операции Израиля в Бейруте, связанной с возможной попыткой ликвидации генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. «Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», — подчеркнул Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о случившемся.

На вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией на Ближнем Востоке, Байден ответил, что «всегда беспокоится об этом».

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      Сергей Грехов
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