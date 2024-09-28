Байден поручил Пентагону скорректировать размещение сил на Ближнем Востоке

Белый дом: Байден поручил Пентагону скорректировать силы на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Переоценка нужна для «для усиления сдерживания, обеспечения защиты сил и поддержки всего спектра целей США», уточнили там. В Белом доме заявили, что Байдена несколько раз проинформировали о ситуации в регионе.

Ранее американский лидер заверил, что США не знали об операции Израиля в Бейруте, связанной с возможной попыткой ликвидации генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. «Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия», — подчеркнул Байден, добавив, что Вашингтон собирает информацию о случившемся.

На вопрос, обеспокоен ли президент эскалацией на Ближнем Востоке, Байден ответил, что «всегда беспокоится об этом».