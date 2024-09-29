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01:33, 29 сентября 2024Мир

В США рассказали о неспособности Запада помочь Украине с одной проблемой

Экс-морпех Берлетик: Запад не знает, как решить проблему с обучением военных ВСУ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Западные государства знают, как решить проблему с обучением военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал экс-морпех из США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas.

«Коллективный Запад не знает, как обучить украинцев, чтобы они могли эффективно противостоять тому, с чем они столкнулись в этом конфликте», — объяснил он.

Другой проблемой является недостаток времени — как утверждает Берлетик, российские силы уничтожают ВСУ быстрее, чем их можно обучить. Эксперт рассказал, что на полноценную боевую подготовку новобранцев может потребоваться несколько лет, чего у ВСУ нет.

«Невозможно обучить призывников всего за пару недель, а затем отправить их на фронт — им требуется как минимум полгода обучения, если не больше», — резюмировал он.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что руководство США считает одним из своих приоритетов подготовку украинских летчиков к боевому применению американских истребителей F-16. Сингх добавила, что, пройдя обучение, украинские пилоты должны стать эффективными на поле боя.

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      Маргарита Пименова
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