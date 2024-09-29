Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 29 сентября 2024Мир

В США заявили о предупреждении Израиля перед убийством Насраллы

WP: США предупреждали Израиль об угрозе войны в случае убийства Насраллы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США предупредили Израиль о риске региональной войны в случае ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом, ссылаясь на американских и израильских высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, глава США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от ударов. В статье также уточняется, что еврейское государство планировало устранение Насраллы еще до нападения со стороны палестинского радикального движения ХАМАС в октябре 2023 года. Таким образом Израиль рассчитывал избежать атаки со стороны «Хезболлы», поясняет издание.

При этом Байден, комментируя ликвидацию Хасана Насраллы, назвал произошедшее мерой правосудия. Он также выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье

      На Западе предрекли крах ЕС из-за помощи Украине

      В России рассказали о помощи нейтральных стран Гитлеру

      В США заявили о предупреждении Израиля перед убийством Насраллы

      Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье

      Сестра лидера КНДР заявила о грубой ошибке США

      Во Франции оценили поездку Зеленского в США

      В туалете летевшего из Москвы самолета нашли труп мужчины

      Курский депутат пересел с «Нивы» на лошадь ради эвакуации пожилой женщины

      Попадание беспилотника ВСУ в многоэтажный дом в Воронеже сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше