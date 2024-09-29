В США заявили о предупреждении Израиля перед убийством Насраллы

WP: США предупреждали Израиль об угрозе войны в случае убийства Насраллы

США предупредили Израиль о риске региональной войны в случае ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом, ссылаясь на американских и израильских высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

По ее данным, глава США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от ударов. В статье также уточняется, что еврейское государство планировало устранение Насраллы еще до нападения со стороны палестинского радикального движения ХАМАС в октябре 2023 года. Таким образом Израиль рассчитывал избежать атаки со стороны «Хезболлы», поясняет издание.

При этом Байден, комментируя ликвидацию Хасана Насраллы, назвал произошедшее мерой правосудия. Он также выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты.