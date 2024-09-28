Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» мерой правосудия

Президент США Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Насраллы правосудием

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой правосудия. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Байдена, именно Насралла ответственен за печальную участь сотен американцев. Он выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты.

«Хасан Насрулла и возглавляемая им группа "Хезболла" ответственны за четыре десятка лет террора», — сказал американский лидер. Он добавил, что случившееся с генсеком «Хезболлы» — это мера правосудия «за его многочисленных жертв, включая американцев, израильтян и граждан Ливана».

Байден подчеркнул, что цель США -— деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию.

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.