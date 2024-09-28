Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 28 сентября 2024Мир

Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» мерой правосудия

Президент США Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Насраллы правосудием

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден назвал ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой правосудия. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Байдена, именно Насралла ответственен за печальную участь сотен американцев. Он выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты.

«Хасан Насрулла и возглавляемая им группа "Хезболла" ответственны за четыре десятка лет террора», — сказал американский лидер. Он добавил, что случившееся с генсеком «Хезболлы» — это мера правосудия «за его многочисленных жертв, включая американцев, израильтян и граждан Ливана».

Байден подчеркнул, что цель США -— деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию.

Материалы по теме:
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Весеннее обострение.Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
13 мая 2021

Ранее были названы основные причины ликвидации генсека «Хезболлы». Его уничтожением Израиль надеялся ослабить влияние шиитского движения, а также избежать наземного конфликта в Ливане. В Иране между тем предрекли уничтожение Израиля после случившегося. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» мерой правосудия

      После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

      Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA добиться его дисквалификации

      Лавров призвал к расследованию взрывов мобильных устройств в Ливане

      Украинская разведка заявила об убийстве полковника Российской армии

      Взрывы в Германии связали с мафиозными разборками

      Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

      В Иране предрекли уничтожение Израиля

      В ЦАХАЛ ответили на вопрос о возможности наземной операции в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше