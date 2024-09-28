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15:00, 28 сентября 2024Мир

Названы основные причины ликвидации лидера «Хезболлы»

WSJ: Израиль решил ослабить движение «Хезболла», ликвидировав Хасана Насруллу

Фото: Bilal Jawich / Globallookpress.com

Израиль решил ослабить движение «Хезболла», ликвидировав его генсека Хасана Насруллу. Основные причины устранения лидера шиитского движения назвало издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных и чиновников.

Издание считает, что Израиль ликвидацией Насруллы попытался не только ослабить шиитское движение, но и отодвинуть перспективы наземной операции в Ливане.

По словам источников издания, руководство Израиля рассчитывало, что устранение Насруллы поможет «оттеснить» «Хезболлу» от границы без наземного вторжения. При этом израильские чиновники назвали руководство Насруллы «могущественным», а некоторых людей незаменимыми. Ликвидацию лидера движения они обозначили как поворотный момент.

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Ранее в «Хезболле» официально подтвердили происшествие с генсеком. В сообщении уточнили, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла не смог выжить в результате израильского удара по Бейруту.

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      Вера Владзиевская
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