Названы основные причины ликвидации лидера «Хезболлы»

WSJ: Израиль решил ослабить движение «Хезболла», ликвидировав Хасана Насруллу

Израиль решил ослабить движение «Хезболла», ликвидировав его генсека Хасана Насруллу. Основные причины устранения лидера шиитского движения назвало издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных и чиновников.

Издание считает, что Израиль ликвидацией Насруллы попытался не только ослабить шиитское движение, но и отодвинуть перспективы наземной операции в Ливане.

По словам источников издания, руководство Израиля рассчитывало, что устранение Насруллы поможет «оттеснить» «Хезболлу» от границы без наземного вторжения. При этом израильские чиновники назвали руководство Насруллы «могущественным», а некоторых людей незаменимыми. Ликвидацию лидера движения они обозначили как поворотный момент.

Ранее в «Хезболле» официально подтвердили происшествие с генсеком. В сообщении уточнили, что генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла не смог выжить в результате израильского удара по Бейруту.