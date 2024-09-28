В Иране предрекли уничтожение Израиля

Первый вице-президент Ирана: гибель Насраллы приведет к уничтожению Израиля

Ликвидация Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля, предрек такой сценарий первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Его цитирует ТАСС.

По его словам, «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим. Ареф заверил, что Иран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления, в частности, ХАМАС и «Хезболлу».

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда ликвидировать генерального секретаря «Хезболлы» Насраллу была отдана США. «Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — сказал он.

Как писал The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных и чиновников, Израиль ликвидацией Насраллы попытался не только ослабить шиитское движение, но и отодвинуть перспективы наземной операции в Ливане. Руководство Израиля рассчитывало, что устранение Насраллы поможет «оттеснить» «Хезболлу» от границы без наземного вторжения. Израильские чиновники обозначили ликвидацию лидера движения как поворотный момент.