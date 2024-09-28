Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 28 сентября 2024Мир

В Иране предрекли уничтожение Израиля

Первый вице-президент Ирана: гибель Насраллы приведет к уничтожению Израиля
Мохаммад Реза Ареф

Мохаммад Реза Ареф. Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Ликвидация Израилем лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы приведет к уничтожению Израиля, предрек такой сценарий первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф. Его цитирует ТАСС.

По его словам, «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» уничтожит сионистский режим. Ареф заверил, что Иран продолжит поддерживать силы исламского сопротивления, в частности, ХАМАС и «Хезболлу».

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что команда ликвидировать генерального секретаря «Хезболлы» Насраллу была отдана США. «Американцы никогда не смогут снять с себя ответственность», — сказал он.

Как писал The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных и чиновников, Израиль ликвидацией Насраллы попытался не только ослабить шиитское движение, но и отодвинуть перспективы наземной операции в Ливане. Руководство Израиля рассчитывало, что устранение Насраллы поможет «оттеснить» «Хезболлу» от границы без наземного вторжения. Израильские чиновники обозначили ликвидацию лидера движения как поворотный момент.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      Лавров заявил о желании Зеленского вовлечь в боевые действия страны НАТО

      Лавров высказался о предложении Трампа по Украине

      Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» мерой правосудия

      После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

      Первая ракетка мира отреагировал на желание WADA добиться его дисквалификации

      Лавров призвал к расследованию взрывов мобильных устройств в Ливане

      Украинская разведка заявила об убийстве полковника Российской армии

      Взрывы в Германии связали с мафиозными разборками

      Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше