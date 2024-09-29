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13:15, 29 сентября 2024Экономика

В Таиланде начали раздавать деньги населению

FT: в Таиланде начали выплачивать гражданам деньги для стимулирования экономики

Фото: praphab louilarpprasert / Shutterstock / Fotodom

Правительство Таиланда начало выплачивать гражданам деньги для стимулирования экономики. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Власти запустили 25 сентября программу стимулирования экономики, в которую заложили 14 миллиардов рублей. Во время первого этапа программы деньги выделят 14,5 миллиона гражданам из уязвимых слоев населения. Также выплаты назначат людям с ограниченными возможностями.

Выплачивать планируется по 300 долларов.

Ранее политбюро Китая озаботилось ускорением экономики страны. Бороться с замедлением экономического роста предлагают, стабилизируя сектор недвижимости и увеличивая выплаты для бедных и безработных граждан.

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      Никита Абрамов
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