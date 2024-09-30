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20:03, 30 сентября 2024Из жизни

81-летняя модель впервые получила шанс стать «Мисс Вселенная»

81-летняя модель Чхве Сунхва вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная Корея»
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: Jean Chung / Getty Images

В национальном конкурсе красоты «Мисс Вселенная Корея» впервые приняла участие 81-летняя модель из Южной Кореи. Об этом сообщает Associated Press.

Чхве Сунхва всю жизнь проработала в больнице и стала моделью, когда ей было уже за 70. Год назад конкурс «Мисс Вселенная Корея» отменил возрастные ограничения, которые прежде накладывались на участниц, и Чхве Сунхва немедленно воспользовалась этим шансом.

В понедельник, 30 сентября, в Сеуле прошла церемония награждения победительниц. Чхве удалось выйти в финал, однако корона досталась не ей. Она получила награду в другой номинации: жюри оценило ее умение одеваться.

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Представлять Южную Корею на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Мехико, будет 22-летняя Хан Ариэль.

Ранее сообщалось, что 60-летняя Алехандра Мариса Родригес из провинции Буэнос-Айрес неожиданно проиграла конкурс красоты «Мисс Аргентина — 2024». «Я хочу показать всем женщинам, что красота не имеет возраста и что мы можем сломать любые барьеры», — заявила она.

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      Олег Парамонов
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