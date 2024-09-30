Анна Семенович рассказала о желании отпраздновать свадьбу в кругу близких

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович ответила на вопрос о замужестве. Ее слова приводит издание «Страсти».

«Скоро, не переживайте… В январе отдохнем и там будем думать», — сказала артистка. Она отметила, что они с возлюбленным еще не подавали заявление в ЗАГС.

Певица также рассказала, каким она видит торжество. «Я бы хотела минимальную свадьбу, где будет мало людей, только самые близкие. Где-нибудь за городом без туфель и в кедах. Что-нибудь такое драйвовое», — добавила она.

Ранее Анна Семенович рассказала о том, что стала жертвой сталкера, который преследовал ее в период работы в группе «Блестящие».