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22:58, 30 сентября 2024Мир

Армия Израиля ввела закрытую военную зону на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: три района на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Израиль объявил закрытой военной зоной три района на границе Ливана, заявили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Входу в зону, состоящей их районов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, запрещен.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.

Телеканал также сообщал, что ЦАХАЛ уже начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

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      Сергей Грехов
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