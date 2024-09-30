Армия Израиля ввела закрытую военную зону на границе с Ливаном

ЦАХАЛ: три района на границе с Ливаном объявлены закрытой военной зоной

Израиль объявил закрытой военной зоной три района на границе Ливана, заявили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Входу в зону, состоящей их районов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, запрещен.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.

Телеканал также сообщал, что ЦАХАЛ уже начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.