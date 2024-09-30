Артиллерия и танки Израиля совершили обстрел территории Ливана

Ynet: артиллерия и танки Израиля совершили обстрел у границы с Ливаном

Израильские артиллерия и бронетанковая техника обстреляли районы у границы с Ливаном. Об этом сообщает портал Ynet.

Портал утверждает, что артиллерийский обстрел, осуществляемый Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространяется на новые районы на границе с Ливаном. «Танки также ведут огонь по целям на ливанской стороне границы», — отмечает Ynet.

Ранее СМИ сообщили, что ЦАХАЛ начал разведывательные операции в Ливане, известно о прорывах сразу на нескольких участках границы. Армия Израиля начала небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.